إيرادات اليوم الأول لفيلم "شوجر دادى" فى شباك التذاكر

استقبلت السينمات المصرية، صباح أمس الأربعاء، الفيلم الكوميدي الجديد "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد؛ لينضم إلى قائمة الأعمال المعروضة في دور العرض منذ عيد الفطر المبارك، وينافس مجموعة أخرى من الأفلام الأجنبية.

إيرادات فيلم شوجر دادي

واستطاع فيلم شوجر دادي في يومه الأول أمس الأربعاء أن يحقق إيرادات بقيمة 243,614 جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن ترتفع خلال إجازة نهاية الأسبوع.

فيلم شوجر دادي يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وخلال الأيام الماضية طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "شوجر دادي" "بوستر" دعائيًا جديدًا للعمل الذي يخوض بطولته النجمة ليلى علوي والنجم بيومي فؤاد.

وظهرت ليلى على البوستر الدعائي لفيلم "شوجر دادي" وهي ممسكة بعصا وتحاول ضرب الفنان بيومي فؤاد، والذي تظهر عليه علامات الكدمات على وجهه.

وحققت الأغنية الدعائية للعمل التي تحمل اسم "آخر إصدار" بصوت النجمة نانسي عجرم ردود أفعال قوية بين الجمهور عقب طرحها الأيام الماضية.

وتعد أغنية "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.