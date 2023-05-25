فريدة الشوباشي: الحوار الوطني صفحة ناصعة البياض في تاريخ مصر

قالت الكاتبة والبرلمانية فريدة الشوباشي، إن الحوار الوطني صفحة ناصعة البياض في تاريخ مصر، وهو ما كان ينقص مصر منذ نصف قرن لأنه لم يكن هناك حوار وإنما قرار من الأعلى علينا تنفيذه، ما أدى إلى نوع من الركود والخمول وأيضا من اليأس من إمكانية إسماع صوتنا للحاكم.

وتابعت: أرى أن قرار الرئيس السيسي بإجراء الحوار الوطني هو خطوة في منتهى الشجاعة والأمانة والروعة، لأنه في هذا الحوار لا يخشى أي نقد، بالعكس هو إنسان يحب وطنه ويثق في أن الشعب المصري يهدف إلى إعلاء شأن بلده، لا سيما بعد أن رأينا ما حدث للأقطار العربية والأشقاء العرب؛ فهذا الرجل أنقذ مصر من التفتت، ولم يكتف بذلك، بل سعى لإجراء هذا الحوار الوطني الذي يصب في صالح الوطن، وهذه ممارسة لم نعهدها في العقود السابقة، فهي فائدة عظيمة لمصر وستأتي بنتائج مبهرة لأن المصريين هم فجر الحضارة، ودائما لديهم أفكار مهمة للتطبيق والمناقشة.

الثقافة هي القوة الناعمة

وأضافت الشوباشي: أنا أثق تمام الثقة في أن الحوار الوطني لن يمر بدون حديث عن الثقافة وأهميتها في المجتمع، فالثقافة هي القوة الناعمة المصرية التي مكّنت مصر أن يكون لها تأثير على كل الوطن العربي بل وعلى كل العالم.

ومن ثم، أرى أن اضطلاع “الشركة المتحدة” بمهمة استعادة الرونق لصورة الثقافة المصرية بدأ يحقق آثارًا إيجابية كما رأينا في أعمال فنية مثل "الاختيار" و"الممر"، وكذلك الأعمال التي ناقشت المشكلات في المجتمع المصري وغيرها من الأعمال الدرامية والفنية المميزة، وهو ما يعيد الاعتماد على الطاقات الفنية لدى الشباب المصري، ويسهم في التغلب على عوائق استغلال هذه الطاقات، وبالتالي، فالحوار سيكمل التأكيد على أهمية استعادة قوتنا الناعمة.