الممتاز "ب".. الجونة يواجه المدينة المنورة ولافيينا يستضيف الفيوم

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع السابع والعشرين للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، حيث يحل الجونة المتصدر برصيد 57 نقطة بقيادة أحمد مصطفى بيبو ضيفًا على المدينة المنورة الخامس عشر برصيد 19 نقطة بقيادة شديد قناوي في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين، لأن الجونة يسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة في حين يسعى المدينة المنورة للبقاء بعيدا عن المركز الأخير الذي يهبط صاحبه لدوري القسم الثالث.

ويسعى لافيينا الثاني برصيد 56 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف الفيوم الثاني عشر برصيد 22 نقطة ولابديل أمام لافيينا سوى الفوز للوصول للقمة إذا تعثر الجونة أمام المدينة المنورة في حين يسعى الفيوم لتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء بعيدا عن صراع الهبوط .

ويستضيف بترول أسيوط الثالث برصيد 50 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق شبان قنا االحادي عشر برصيد 29 نقطة بقيادة حمادة الخطيب ويسعى بترول أسيوط للفوز والوصول للنقطة 53 والتمسك بأماله في المنافسة على القمة.

وفي أقوى مباريات اليوم يحل النصر للتعدين الرابع برصيد 47 نقطة بقيادة حسن عبد المنعم ضيفا على فريق كيما أسوان السادس برصيد 41 نقطة بقيادة عيد مرازيق والفوز يفتح الطريق أمام، كيما للمنافسة على المركز الرابع، بينما يسعى التعدين للحصول على النقاط الثلاث، وتأكيد تأهله لدوري المحترفين.

ويستضيف المقاصة الخامس برصيد 44 نقطة بقيادة طارق حجاج فريق المنيا السابع برصيد 38 نقطة بقيادة نبيل محمود ويسعى المنيا للفوز، لأن أى نتيجة سلبية ستبعده عن المنافسة على المركز السادس في حالة فوز كيما على التعدين بينما يرفع الفوز رصيده إلى 41 نقطة، وينعش أماله في المنافسة أما المقاصة فيسعى للوصول للنقطة 47، والتقدم للمركز الرابع إذا خسر التعدين أمام كيما.

ويخوض ملوي الأخير برصيد 18 نقطة مباراة مصيرية أمام طامية الثالث عشر برصيد 22 نقطة بقيادة نادر السيد، ويسعى ملوي للفوز والوصول لنققطة 21، والابتعاد عن المركز الأخير، بينما يعني فوز طامية وصوله للنقطة 25 وتأكيد بقاءه.

وفي مباراة تحسين المراكز يستضيف الألومنيوم التاسع برصيد 34 نقطة فريق أسمنت أسيووط العاشر بر صيد 34 نقطة. وتختتم مباريات الأسبوع السابع والعشرين للمجموع الأولى غدًا بمباراة ديروط الثامن برصيد 35 نقطة مع تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 19 نقطة.