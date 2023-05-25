الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر بطلًا لكأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا فى النهائى

إنتر ميلان
إنتر ميلان

تُوج فريق إنتر ميلان بطلًا لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب تغلبه على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة والتي استضافها الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

 

 وتقدم فيورنتينا في الدقيقة الثالثة عن طريق نيكولاس جونزاليس، لكن إنتر نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 29 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

 

 وفي الدقيقة 37 سجل مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان، ليمنح فريقه اللقب.

 

 ونجح إنتر في خطف اللقب للمرة  التاسعة في تاريخه، والثانية على التوالي، حيث كان قد فاز بلقب نسخة الموسم الماضي على حساب يوفنتوس في النهائي.

 

وجاء الفوز بلقب كأس إيطاليا ليضع الفريق في حالة معنوية هائلة، وذلك في استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم العاشر من يونيو المقبل في مدينة إسطنبول على ملعب أتاتورك الأولمبي.

العاصمة الإيطالية الهدف الثاني لاوتارو مارتينيز كأس ايطاليا فيورنتينا

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