الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يهزم استاد مالى ويتأهل لنهائى الدورى الإفريقى لكرة السلة

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة السلة

تأهل رجال النادي الأهلي لكرة السلة لنهائي بطولة الدوري الإفريقي (بال) بعد التغلب بصعوبة على فريق الملعب المالي بنتيجة 78/73 في صالة كيجالي الدولية.

 

وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي نهائيات النسخة الثالثة من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي (nba).

 

وخاض الأهلي مباراة صعبة للغاية تحت ضغط جماهيري كبير من مناصري بطل مالي وسط غياب عدد من لاعبي الأحمر عن مستواهم المعهود.

 

جاءت المباراة قوية ومتقاربة للغاية طوال أحداثها ولم يتسع الفارق لأكثر من 8 نقاط لأيا من الفريقين.

 

الفترة الأولى شهدت تفوقا أهلاويا خلال أغلب أوقاتها إلا أن الفريق المالي نجح في إدراك التعادل لتنتهي 17/17.

 

وشهدت الفترة الثانية أفضلية نسبية للاعبي استاد مالي لينجحون في إنهائها بالتقدم 33/38.

 

الأهلي استعاد توازنه خلال ربع المباراة الثالث ونجح في قلب الطاولة لينهي الفترة الثالثة متقدما بنتيجة 58/53.

 

وشهدت الفترة الرابعة إثارة كبيرة حيث استمرت آخر 90 ثانية لقرابة العشر دقائق بعد توقف اللعب واحتساب عدد كبير من الأخطاء إلى جانب الأوقات المستقطعة من جانب المديرين الفنيين.

 

وعاد الفريق المالي من التأخر بفارق 8 نقاط ليقلص الفارق إلى نقطة وحيدة قبل ثواني من اللقاء بعد عدة أخطاء وقع فيها لاعبي الأهلي وخاصة مايكل طومسون وكوري ويبستر بارتكاب أخطاء لا داعي لها أثناء التصويب.

 

ونجح لاعبو الأهلي في استعادة التوازن خلال الهجمة الأخيرة ليعود التقدم الأحمر بعد أن استغل إيهاب أمين خطأ لاعبي الملعب المالي ليخطف الكرة ويسجل نقطتين حاسمتي قتل بهما المباراة لتنتهي أخيرا بفوز الأهلي 78/73.

 

وتنتظر الأهلي مباراة قوية وصعبة للغاية أمام فريق دوانيز السنغالي الذي أطاح ببترو دي لواندا الأنجولي في مباراة مثيرة بالتغلب عليه 92/86.

 

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين الأهلي ودوانيز مساء السبت المُقبل في صالة كيجالي الدولية.

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