نضال السعيد لـ"صالون التنسيقية": نحتاج لمزيد من الحوافز الجاذبة للمستثمرين

قال الدكتور نضال السعيد، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي، وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، إنه يجب عمل تقييم شامل للضرائب والرسوم وإعادة تقدير، لأن المستثمر يقوم بعمل دراسة بأرقام محددة يجدها متغيرة وتؤثر على استقرار الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني “الصناعة -الاستثمار المحلي والأجنبي”.

وأضاف “السعيد” أنه يجب تحديد قطاعات واضحة للاستثمار كقطاع الهيدروجين كمثال، ويجب إعطاء حوافز جيدة للمستثمرين .

وتابع: “يجب اختيار قيادات أكفاء قادرة على تنفيذ وتطبيق القانون بشكل جيد، مشيراً إلى أنه مع تطبيق قانون الاستثمار يجب وجود لائحة تنفيذية تضع كل الاستثناءات ولا تترك لاجتهاد الموظف”.

وأكد على أن أكثر شخص مفيد لمعرفة المشكلة هو صاحبها، ولو أن أكثر من مستثمر شعر بوجود مشكلة ما إذا هى مشكلة حقيقية .

وأوصى الدكتور نضال السعيد، بضرورة إرضاء المستثمر لأنه مرآة لغيره من المستثمرين من دول أخرى، مستطردا: "مع ضرورة تقييم الأداء لأنفسنا سواء سنضع التقييم بنفسنا أو الاعتماد على المعدلات العالمية".

أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، عبد الرحمن هشام مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر.

وشارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاته عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.