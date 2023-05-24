تنظيم قافلة طبية لدعم 85 مريضًا بقرى كفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ مكتب مشروعات الأورمان، الأربعاء، الموافق في تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا ضمن المرضي الغير قادرين بقرية السالمية مركز فوة، وقريتي الحفير وكوبري 11 مركز الحامول، ومدينة دسوق.

جاء ذلك تحت اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



أوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.