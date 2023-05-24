لماذا حذرت "الصحة" من الدهون المتحولة؟.. أطباء يجيبون

قالت وزارة الصحة والسكان إن 5 مليارات شخص في العالم يتعرضون للآثار الوخيمة على الصحة؛ بسبب الدهون المتحولة، موجهة نصيحة للمواطنين:"انتبه جيدا لما تتناولها واحرص على أن تكون وجباتك اليومية صحية وخالية من الدهون المتحولة".

أكد د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة والارتقاء بها يُعد من السبل الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة للمجتمع المصرى، موضحًا أن الدولة لديها أهدافًا واضحة لتعزيز سياسات التغذية الصحية السليمة والآمنة كما لفت إلى أن البلاد تسير وفق خطة استراتيجية قومية لاستهداف المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وتوفير احتياجاتهم التغذوية الصحية السليمة.

وحول خطورة الدهون المتحولة التي حذرت منها وزارة الصحة، قال د.أسامة صلاح، طبيب التغذية، إن ارتفاع نسبة الدهون في جسد الإنسان يضع جسده في مأزق شديد الخطورة ويصبح جسده جاذبًا للأمراض المختلفة خاصة الأمراض المزمنة التي تتعلق بمرض السكري والقلب، وهذا يفسر إجراء عدد كبير من الأشخاص عمليات متعلقة بالقلب ومعانتهم في سن مبكرة من أمراض خطيرة.

ونصح "صلاح" لـ"الدستور"، المواطنين من كثرة الدهون في الطعام، واستخدام زيوت الطعام في القلي، مؤكدًا أن الأطعمة المسلوقة التي تعرضت للشواء هى الأصح لجسد الإنسان وتسهم في تعزيز صحته بدلا من اتلافها بالدهون، قائلا إنه يجب اتباع نمط غذائئ سليم بعيدا كل البعد عن الدهون والسكر؛ لأن هذا يحول الجسد إلى مكان مليئ بالأمراض الناتجة عن الدهون المتحولة.

وقالت هبة عطا الله، طبيبة التغذية، إن الدهون المتحولة أسوأ أنواع الدهون التي يمكنك تناولها، وتسمى الدهون المتحولة أيضًا، الأحماض الدهنية المتحولة إذ تزيد من نسبة الكوليسترول "الضار" وتخفض الكوليسترول "الجيد" على عكس الدهون الغذائية الأخرى، وهذا هو السبب وراء تحذير الصحة من الدهون المتحولة.

وحذرت عطا الله من أن النظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهى السبب الرئيسي للوفاة لدى البالغين، مشيرة إلى أنه كلما زاد تناول الدهون المتحولة، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.