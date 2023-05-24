الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الإتصالات: 114 مليون مشترك بالهاتف المحمول والأرضي بنهاية مارس 2023

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت في مصر سجل نحو 114.45 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 105.32 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 9.13 مليون مشترك سنويا.

 

 

 

 

مؤشرات الهاتف المحمول

وحصل "الدستور" على نسخة من التقرير، حيث أكد أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 102.77 مليون مشترك بنهاية مارس 2023 ، مقارنة بنحو 94.15 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022،  بزيادة قدرها 2.25 مليون مشترك جديد  خلال عام ، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.16% وشهري 2.24 % بعد ان سجل في فبراير السابق عليه نحو 100.52 مليون عميل.

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول بلغت 96.95% بنهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 90.40 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 6.55 % وشهري 2.24 %، بعد أن سجل خلال فبراير السابق عليه 94.96%.

 

وأوضح التقرير أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 11.68 مليون مشترك بنهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 11.17 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة تجاوزت نصف مليون مشترك خلال عام، وبمعدل نمو سنوي 4.50 % وبتراجع شهري 5.5 %، بعد أن سجل في فبراير السابق عليه نحو 12.36 مليون مشترك.

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات مؤشرات الهاتف المحمول

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بمناقشة الحوار الوطنى لقانون "المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب"

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

هنا الصمت جريمة إنسانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية