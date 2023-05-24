الإتصالات: 114 مليون مشترك بالهاتف المحمول والأرضي بنهاية مارس 2023

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت في مصر سجل نحو 114.45 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 105.32 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 9.13 مليون مشترك سنويا.

مؤشرات الهاتف المحمول

وحصل "الدستور" على نسخة من التقرير، حيث أكد أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 102.77 مليون مشترك بنهاية مارس 2023 ، مقارنة بنحو 94.15 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 2.25 مليون مشترك جديد خلال عام ، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.16% وشهري 2.24 % بعد ان سجل في فبراير السابق عليه نحو 100.52 مليون عميل.

تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول بلغت 96.95% بنهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 90.40 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 6.55 % وشهري 2.24 %، بعد أن سجل خلال فبراير السابق عليه 94.96%.

وأوضح التقرير أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 11.68 مليون مشترك بنهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 11.17 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة تجاوزت نصف مليون مشترك خلال عام، وبمعدل نمو سنوي 4.50 % وبتراجع شهري 5.5 %، بعد أن سجل في فبراير السابق عليه نحو 12.36 مليون مشترك.