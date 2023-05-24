ختام التدريب التخصصى "التحقيق والتصرف فى المسئولية التأديبية" لأعضاء النيابة الإدارية

اختتمت، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة سوهاج، الدورة التدريبية التخصصية تحت عنوان "التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل عبدالهادي، والمنعقدة خلال الفترة من 21 إلى 24 من مايو الجاري بمشاركة 64 من أعضاء وعضوات النيابة الإدارية من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فما دونها.

ياتى ذلك تحت رعاية المستشار عدلي جاد– رئيس هيئة النيابة الإدارية، جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور عدنان بدوي- رئيس الإدارة العامة لإعلام جنوب الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات، المستشار أحمد عبداللطيف- مدير المكتب الفني بسوهاج، والمستشار سعد عبدالحليم- مدير المكتب الفني بقنا، والمستشار عبدالراضي صديق- مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار عبدالرؤوف موسى- رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة، والمستشار محمد عميرة- رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج- مدير نيابة المراغة.

هذا وقد تناولت الدورة التدريبية كافة ما يتصل بإجراءات وقواعد التصرف في التحقيق التأديبي، والتي شملت القيم والتقاليد القضائية، وشرح مدونة السلوك القضائي، وقواعد الاختصاص الولائي، وإجراءات التحقيق الشكلية والموضوعية، وصور التصرف في التحقيق، وأهم الإشكاليات العملية في القضايا، وإجراءات مباشرة الدعوى التأديبية، مع عقد ورشة عمل ختامية لمناقشة بعض القضايا والتطبيقات العملية، للوقوف على أهم المآخذ القضائية، وذلك على يد نخبة من المستشارين شملت كلا من:

المستشار عبدالراضي صديق- مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار محمد حامد دياب - مدير نيابة سوهاج ثالث، والمستشار إسلام مقلد- مدير نيابة الغردقة ثاني، والمستشارة نهى حامد - مدير نيابة سوهاج ثان، والمستشار باسم الفاروق- عضو إدارة التفتيش القضائي، والمستشار سعد خليل - مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور حمودة سيد- رئيس لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة، والمستشار حازم أبوحساب – عضو مكتب فني سوهاج، والمستشار إسماعيل أبوكريشة - مدير نيابة الأقصر ثاني، والمستشار حلمي حسين - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وفي ختام فعاليات تلك الدورة، تم توزيع شهادات حضور الدورة التدريبية على الأعضاء المشاركين، وتبادل الدروع التذكارية.