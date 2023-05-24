الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "خطة النواب" تستعرض مناقشة موازنة برامج وزارة التضامن الاجتماعي

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعرض  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صباح غد الخميس برئاسة النائب  فخرى الفقى، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي - قطاع الشئون الاجتماعية - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي –عن العام المالي 2023/2024 .

يحضر الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعى اللواء الدكتور محمد درويش المستشا ر السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية، والدكتور  شريف رفاعى عبد الحميد حسين رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وحسام الزمر استشاري مالى وإدارى ببرنامج تكافل وكرامة، محمد حسين رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية، وحمدي الحوفي مدير عام التخطيط ، وندية كاظم مدير عام الشئون المالية، ومحمود عبد العظيم معاون الوزير للتخطيط والموازنة والقائم بمتابعة أعمال الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومحمد صلاح محمد صلاح نائب مدير اداره الموازنه - الاداره المركزيه للشئون الماليه والادارية.


كما يحضر الاجتماع عن هيئة التأمينات الاجتماعية، سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد عبد النبي رئيس القطاع الخدمى المؤسسى، ومحمد بدير رئيس التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، وسعيد البنا علاقات عامة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مشروع الموازنة وزارة التضامن الاجتماعي الهيئة القومية للتامين الاجتماعي محمد حسين

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