كيف يتمم المتهم بسرقة الدراجات النارية فى البساتين مهمته؟

«كنت بوصل الأسلاك، وأشغل الدراجة وأركبها وأجري».. كشف المتهم بسرقة الدراجات النارية في البساتين خلال اعترافاته تفاصيل سرقاته أمام النيابة العامة.

وقال المتهم إنه يعاين الشوارع المحيطة بمواقع السرقات للتأكد من الشوارع التي يستطيع الهروب منها بسرعة وشرح كيفية إتمام السرقة، حيث يقوم المتهم بتوصيل الأسلاك بعد نزعها من دائرة المفتاح ويقوم عقب ذلك بتشغيل الدراجة النارية ويفر هاربًا.

وأضاف المتهم أنه عقب نجاح مهمة السرقة تأتى مرحلة التصرف في السرقات، حيث يجمع عددا معينا من الدراجات النارية ويقوم بتفكيكها لبيعها قطع غيار لتاجر خردة.

وأقر المتهم بحيازته دراجة نارية دون ترخيص من متحصلات نشاطه الإجرامي، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك، وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامي بسرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة البساتين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.