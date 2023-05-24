رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد عقارات إسكان جنة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الأعمال الجارية بمشروعات الإسكان مشروعات إسكان جنة؛ للوقوف على نسب الإنجاز والالتزام بالبرنامج الزمني لأعمال تنسيق الموقع ولانتهاء أعمال المرافق والاتصالات والغاز وتجهيز المسطحات لأعمال الزراعة فى ضوء توجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة، وطبقًا لخطة العمل والتنسيق بين جهاز الإشراف والشركات العاملة بالموقع جار الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطرق الداخلية بموقع ٥٩ عمارة إسكان جنة بالمجاورة ٣٣ بالحى السادس.

وأكد لطاقم الإشراف والشركة المنفذة بالالتزام التام بجودة الأعمال طبقًا لأصول الصناعية والمواصفات والبرنامج الزمنى مع المحافظة على أعمال المرافق المنفذ بالموقع.

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه لجنة الخلسة قامت، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية بشن حملة مكبرة لضبط وصلات المياه غير القانونية الخلسة التى يلجأ إليها البعض؛ هربًا من اتباع الإجراءات المنظمة فى هذا الشأن، وتطبيقًا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات، أسفرت الحملة عن ضبط 17 وصلة خلسة بالمنطقة المركزية والمنطقة الصناعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوصلات ودفع الغرامات الفورية، وإيقاف التعامل على المنشأة لحين توفيق الأوضاع، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتعظيم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحى والتصدى بكل حزم؛ لسرقة وصلات المياه غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات؛ لأن هذه الوصلات تمثل عبئًا على الشبكة ومواردها وأن جهاز المدينة لن يتوانى فى استرداد حق الدولة والتصدى بكل حزم تجاه تلك المخالفات.