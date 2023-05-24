الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خافيير تيباس يعتذر لـ فينيسيوس جونيور: نجم عالمى

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

اعتذر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، لفينيسيوس جونيور، على الرسائل التي وجهها له بعد تعرض لاعب ريال مدريد للعنصرية، في مباراة فريقه أمام فالنسيا بالمسابقة.

وكان تيباس قد اتهم فينيسيوس جونيور بالإساءة لسمعة الكرة الإسبانية والدوري، بعد مهاجمته إياهم عقب تعرضه للعنصرية في مباراة فالنسيا.

وقال تيباس في تصريحات لشبكة "ESPN": "هذه مسألة أقولها دائمًا لفريق (التواصل) الخاص بي: عندما يفهم الكثير من الناس الرسالة بطريقة ما فهم على حق، لذا يجب أن أعتذر".

وأضاف: "أعتقد أن الرسالة والنية لديّ، جزء مهم (من الناس)، خاصة في البرازيل، لم يفهموا ما قصدت، لم أكن أرغب في مهاجمة فينيسيوس، لكن إذا فهمها معظم الناس بهذه الطريقة فأنا بحاجة إلى الاعتذار".

وزاد: "لم يكن في نيتي أنني عبرت عما في نفسي بشكل سيئ، في وقت سيئ.. لكن لم يكن لديّ أي نية لمهاجمة فينيسيوس، بل توضيح الموقف، لأن فينيسيوس سجل مقطع فيديو يدعم تصرفات "لا ليجا" في وقت سابق".

وأردف: "إذا آذيت شخصًا ما فإنهم يعتقدون أنني عنصري، فهذا بعيد كل البعد عن الواقع، شجبنا الأشخاص (الذين ارتكبوا العنصرية)، لقد فعلنا ذلك لأننا لا نريد العنصرية في كرة القدم، وأكثر من ذلك: نحن لا نفعل ذلك.. لا نريد أي عنصرية مع لاعب سيكون، وهو نجم عالمي.. فينيسيوس".

وتابع: "وقد قلت ذلك منذ وقت طويل، لم يكن فينيسيوس في الموسم الأول رائعًا، وغادر ميسي، وفي مقابلة عمن اللاعب الذي سيكون نجمًا للدوري؟ أجبت: فينيسيوس، بالنسبة لي فينيسيوس هو أحد أصول ريال مدريد لكرة القدم الإسبانية، ونحن نريده معنا".

واختتم قائلًا: "أشعر بالأسف لما حدث، وهذا هو سبب استنكارنا له. ولم نشجبه فقط: لقد اتخذنا إجراءات خاصة في مبارياته، تحدثنا إلى الأندية حتى يتمكنوا من توفير المزيد من الأمان وتحديد المشجعين".

خافيير تيباس الدوري الاسباني فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد

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