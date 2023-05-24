100 محضر متنوع لأصحاب المحال التجارية المخالفة بكفر الشيخ

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بكفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين، والصحة والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 100 محضراً متنوعاً.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا ،حملة رقابية مكبرة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الاسواق، بتنظيم حملات رقابية لرصد المخالفات وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمجازر، للحفاظ على صحة المواطنين، وأسفرت جهودها، عن تحرير 10 محاضر متنوعة منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم نظافة، ومحضر بيع سجائر أنواع مختلفة بأزيد من التسعيرة المقررة، وتحرر محاضر جنح لجميع المخالفين.

فيما تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع اللواء عمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم،التموينية على الأسواق،وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وتمكنت الحملات من تحرير 8 محاضر متنوعة، تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملة التموينية على المحال التجارية، والأسواق، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك، إدارة تموين بندر ومركز دسوق و رئيس الرقابة التموينية بالإدارة ومفتشى تموين بالإدارة من مأمورى الضبط القضائي والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات، تمكنت الحملة من تحرير 19 محضر مخالفة، منهم 8 صحة ، و4 عدم الإعلان، و6 بدون ترخيص، محضر بيئة.

وتابع سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المحلات التجارية،لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والتأكد من صلاحية اللحوم والكشف عليها قبل وبعد الذبح، وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر متنوعة، كما تمكنت حملات مجالس مدن كفر الشيخ والرياض والحامول وقلين ومسير عن تحرير 52 محضرا متنوعاً.