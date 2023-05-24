الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشارو النيابة الإدارية يدربون المحققين القانونيين بكفر الشيخ

التدريب
التدريب

شهد مركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدريبية لمحافظة كفر الشيخ، برنامج رفع كفاءة المحققين القانونيين المرحلة الثالثة، العديد من المحاضرات والورش التفاعلية وحلقات النقاش على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك تنفيذاً للبروتوكول المبرم بين المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وهيئة النيابة الإدارية ممثلة في مركز تدريب الهيئة، شهد مركز استدامة بدء تدريب المرحلة الثالثة من المحققين القانونيين بالمحافظة، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والجاري بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ويستفيد منه خمسون من المحققين القانونيين من الديوان العام والمديريات الخدمية التابعة.

واستهل البرنامج التدريبي خلال يومه الرابع المستشار عمرو الخرجاوي، نائب رئيس الهيئة وكيل إدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية، بمحاضرة بعنوان المواد الخاصة بالتأديب في قانون الخدمة المدنية، استعرض فيها أهم النقاط ذات العلاقة بالتأديب في قانون الخدمة المدنية مع حالات عملية خلال ورشة عمل متضمنة.

تلى ذلك حلقة نقاش أدارها أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية والقضائية بالمحافظة بما فيها المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار  عبدالصادق نصار، المستشار القضائي للمحافظة،  والمستشار خالد منير عبدالقدوس، مفوض الدولة، حيث تم استعراض آليات عمل المحققين القانونيين وكيفية التعاون مع تلك الهيئات القضائية والقانونية، تيسيراً للأعمال، وحفاظاً على حقوق الموظف.

مستشارين النيابة الإدارية كفر الشيخ تدريب محقق قانوني

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