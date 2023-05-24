الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبت.. افتتاح أضخم سوق سياحى لدعم الإقبال على مدينة نويبع

خالد فودة
خالد فودة

تستعد مدينة نوبيع لافتتاح السوق التجاري السياحي بالمدينة وذلك يوم السبت المقبل، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذى يعد إضافة كبيرة في التنمية السياحة العالمية بمدينة نوبيع .

وتتضمن المنطقة التجارية المقامة بالتعاون مع القطاع الخاص على مناطق عامة وحدائق لخدمة سكان المدينة وزوراها والسائحون وحمامات عامة و34 نشاط خدمي منها "مطعم فلافل ومقلوبة ومقهى شرقي يعكس صورة سيناء ومصر الحبيبة وتقاليدها العظيمة.

كما تشمل المنطقة على  مسرح فنى لإقامة الحفلات الترفيهية بصفة اسبوعية وقد تم تطبيق أعلى معايير التصميمات للتمسك بالهوية الطبيعية في ظل المقومات الطبيعية المحيطة بالمنطقة وتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية واشتراطات وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء لضمان تشغيل سياحى لائق مؤَمن على أعلى مستوى.

ويتزامن افتتاح المشروع  مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة و حرص القيادة السياسية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين ودهب.

وتشهد منطقة نويبع خلال الفترة المقبلة افتتاح عدد من المشروعات السياحية لاستعادة مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

السوق التجاري السياحي التنمية السياحة المنطقة التجارية لجنة السياحة والطيران سياحة

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