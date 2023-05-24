الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق استراحة المركزى للمحاسبات فى الواحات البحرية

حريق
حريق

قررت جهات التحقيق بالجيزة انتداب خبراء المعمل الجنائى لإعداد تقرير فني عن أسباب الحريق وبداية نشوبه ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، لكشف ملابسات حريق استراحة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات في الواحات البحرية.

كما طلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحريق لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

كشفت معاينة رجال المباحث لعقار اشتعل به حريق في الواحات البحرية بالجيزة، أن الحريق اشتعل بسطح العقار، وهو عبارة عن استراحة للمدينة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم السيطرة عليه دون إصابات.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بعقار في منطقة الواحات البحرية على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرته وتبين أن الحريق اشتعل أعلى سطح العقار دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الجيزة انتداب المعمل الجنائي لحريق ملابسات الواحات البحرية

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