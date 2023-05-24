قناة الناس.. هل يجوز صلاة الفروض جالسًا؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز صلاة الفروض والشخص جالسا إلا فى حالة عدم استطاعته نتيجة المرض، لافتًا إلى أن صلوات السنة الشرع خفف فيها ويستطيع المرء الصلاة جالسا وله نصف أجر.

وأضاف الدكتور محمود شلبى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الصلاة والإنسان جالس يختلف الأمر فيها باختلاف نوع الصلاة، إذا كانت صلاة مفروضة كالصلوات الخمس فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو جالس إلا إذا كان مريضًا ولا يستطيع الصلاة وهو واقف.

وأوضح أن السنة خفف فيها الشرع نوعًا ما نظرًا لأن حال الإنسان مع الفرائض سيلتزم بها، ويحصل على نصف الأجر، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم "صلاة المرء واقفًا أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر من صلى قائمًا".

وتابع: "ذهب عمران بن حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة، فقال صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا أو فقاعدًا".



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