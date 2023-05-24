مصممة فستان خطيبة ولي العهد الأردني تتحدث عن كواليس الفستان

بالنسبة للمصممة السعودية هنيدة الصيرفي كان هذا الأسبوع حافزًا لمسيرتها المهنية، عندما خرجت ملكة الأردن المستقبلية رجوى السيف مرتدية فستانًا مصنوعًا حسب الطلب في أول احتفال رسمي قبل زفافها من ولي العهد الأمير الحسين في 1 يونيو.

تقول صيرفي: "منذ عام 2016 عندما أسسنا علامتنا التجارية، كنا نعمل بجد لكي يتم الاعتراف بنا في جميع أنحاء العالم ولتمكين المرأة ولجعل التراث السعودي عالميًا وأشعر أن هذه واحدة من أقوى اللحظات بالنسبة للعلامة التجارية.. اختيار رجوى لامرأة سعودية تصمم لها أمر تمكيني للغاية، إنها مذهلة".

تلقت صيرفي المكالمة لأول مرة من عزة والدة السيف قبل شهرين ونصف وسألت عما إذا كان بإمكانها تصميم إطلالة العروس لحفل الحناء الذي أقامته قبل الزفاف، والذي استضافته الملكة رانيا في عمان.

قلت لها نعم بالتأكيد "لدينا فريق قوي وجمعنا كل قواتنا معًا لتحقيق أهدافنا.. كنت ممتنة للغاية لتلقي مكالمتها الهاتفية.. من هناك بدأت الرحلة وكانت رحلة رائعة وجميلة".

يتميز الفستان الأبيض الحريري المكون من قطعتين والمعروف باسم ثوب الصحابي بخرزة ذهبية معقدة رسمت صورة للثقافتين الأردنية والسعودية معًا، تم إنشاء الفستان ثلاثي الأبعاد من خلال مزيج من الحرير والخيوط المعدنية وخيوط القصب التقليدية وكان الفستان يحتوي على كف المملكة العربية السعودية الشهير وكان سبع نجوم، ويرمز إلى نجمة الأردن ذات السبعة نقاط.

وأضافت الصيرفي لمسة شخصية أخرى حيث تطريز شعر للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي بالحجاب يتحدث عن جمال الحياة على مرأي من المرء، شعرت أنه يلخص بشكل مثالي حب الزوجين "كنت في الواقع أبحث مع فريقي للعثور على شيء يمكنه تقديم وشرح هذا الحب الأبدي بينها وبين الأمير حسين.. إنهم قدوة ويضعون قصة حب جديدة لكل شخص يتطلع إليها وهم يلهمون جيل الشباب ليكون لديهم هذا النوع من الحب الصادق والنقي والقوي بينهم.. لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى أجد شيئًا يناسبني د، وأردت أن يكون حديثًا ولطيفًا ومباشرًا للقلب.. شيء يمكن للجميع قوله ويمكن أن يشعر به الجميع".

عادةً ما يستغرق صنع فستان مثل الذي صنعه فريق Serafi لـ Al Saif ما يزيد عن 2000 ساعة ولا يقل عن ستة أشهر، ومع ذلك كان الفريق قادرًا على التجمع والانتهاء في حوالي 750 ساعة.

وبالنسبة لصيرفي فإن رؤية العروس في النهاية النهائية قبل حفل الحناء كانت لحظة لن تنساها أبدًا، تقول: "كنت معها عندما كانت تستعد كان علي أن أكون هناك لأتأكد من أن كل شيء على ما يرام.. لقد بدت رائعة إنها أميرة وكانت تبدو وكأنها واحدة.. كانت الملكة رانيا سعيدة للغاية عندما رأتها وأثنت على الفستان وشكلها.. كانت والدتها أيضًا سعيدة للغاية".