قبل السفر للحج.. ما يمكن معرفته عن الالتهاب السحائي؟

أكدت وزارة الصحة والسكان على الأشخاص المسافرين الى حج بيت الله الحرام على أخذ التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا والالتهاب السحائي، وجعلته شرطًا أساسيًا لاستخراج تصريح السفر.

وفي هذا السياق يرصد الدستور من خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن الالتهاب السحائي من خلال الحديث إلى الدكتور "محمد صبري" استشاري أمراض المخ والأعصاب.

ما هو الالتهاب السحائي؟

الالتهاب السحائي أو مايسمى بالتهاب السحايا هو التهاب الطبقات الواقية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي والتي تسمى السحايا، بسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

ما هي أعراض الالتهاب السحائي؟

- الحمى.

- الصداع الشديد.

- القيء

- الغثيان.

- تيبس العظام.

- الحساسية ضد الضوء.

- فقدان الشهية.

- فقدان الطاقة.

- فقدان وزن غير مبرر.

- صعوبة الاستيقاظ من النوم.

- ضيق تنفس.

- طفح جلدي في بعض الحالات.

- الهلوسة .

- فقدان التوازن.

- قلة الانتباه أو التركيز.

ما هي أنواع الالتهاب السحائي؟

التهاب سحايا الشوكي.

التهاب السحايا العقيم.

التهاب السحايا الجرثومي .

التهاب السحايا الفيروسي.

التهاب السحايا الفطري.

التهاب السحايا الأميبي.

التهاب السحايا الشوكي:

التهاب السحايا الشوكي و يصيب السحايا المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي.

التهاب السحايا العقيم:

التهاب السحايا العقيم هو أي حالة من حالات التهاب السحايا حيث يكون السائل المحيط بالمخ والعمود الفقري سلبيًا للبكتيريا، يعني أن البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا يصعب نموها أو أن حالة التهاب السحايا لا تسببها البكتيريا، ويكون السبب هو العدوى الفيروسية.

التهاب السحايا الطفيلي:

يكون ناجم عن طفيليات معينة.

التهاب السحايا الأميبي:

يكون بسبب بسبب الأميبا.

التهاب السحايا المزمن:

عندما يستمر التهاب السحايا لمدة شهر أو أكثر، يطلق عليه التهاب السحايا المزمن.

التهاب السحايا الحاد:

غالبًا ما يكون التهاب السحايا الجرثومي حادًا ، مما يعني أن الأعراض شديدة وتحدث فجأة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب السحائي؟

الأطفال أقل من 5 سنوات.

أشخاص جهاز مناعتها ضعيف.

أشخاص تتناول أدوية تثبيط جهاز المناعة.

العيش في مكان جماعي، مثل السكن الجامعي.

الإصابة بتسرب في السائل الدماغي النخاعي.

الإصابة بتلف الطحال.

العيش أو السفر إلى الأماكن التي تنتشر فيها الأمراض المعدية.

ما مدى ألم التهاب السحايا؟

يمكن أن يسبب التهاب السحايا صداعًا شديدًا يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، وقد ينتشر الألم إلى أسفل الظهر أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

قد يكون من المستحيل تقريبًا تحريك الرقبة بطرق معينة.

كيف تتم الإصابة بالالتهاب السحائي؟

من مرض معدي ينتقل من شخص لآخر ، مثل فيروس أو بكتيريا.

من طعام ملوث بشيء معدي.

من السباحة أو شرب المياه الملوثة بشيء معدي.

من الفطريات في البيئة التي يتنفس فيها الشخص.

أو مضاعفات للأمراض غير المعدية مثل السرطان أو الذئبة.

أو أثر جانبي لدواء.

كيف تتم معرفة الإصابة بالالتهاب السحائي؟

عن طريق مسحة من الأنف أو الحلق.

البزل الشوكي .

تحاليل الدم.

الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

عينة براز.

كيف يمكن الوقاية من الالتهاب السحائي؟

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

تطهير الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر.

تجميد الأطعمة وطهيها في درجات حرارة آمنة.

غسل الفواكه والخضروات جيدًا.

غسل أسطح وأواني تحضير الطعام بالماء والصابون بعد الاستخدام.

عدم تناول اللحوم والمأكولات البحرية غير المطبوخة جيدًا أو غير المطهية.

عدم شرب الحليب غير المبستر.

ما هي الآثار الناتجة عن الالتهاب السحائي؟

فقدان البصر أو السمع .

مشاكل في الذاكرة والتركيز.

الصرع.

قضايا الحركة والتوازن.

المشكلات السلوكية أو صعوبات التعلم عند الأطفال.

التهاب المفاصل.

فقدان أصابع اليدين أو القدمين أو الأطراف بسبب الإنتان.

تعفن الدم.