سامى الشريف عن مركز مصر الثقافى: شُيد على أروع صورة لخدمة القرآن الكريم

أعرب الدكتور سامي الشريف، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تنظيم وزارة الأوقاف لهذه الجولة المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة وفد من اللجنة الإعلامية وقيادات المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن ما رآه واطلع عليه من إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز.

وعن مركز مصر الثقافي الإسلامي أكد الدكتور سامي الشريف، أن هذا الصرح المهيب مشروع غير مسبوق، سواء في دار القرآن الكريم أم في مسجد مصر الذي شيد على أروع صورة لخدمة القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، مؤكدًا إنه لفخر عظيم لنا جميعًا أن نشهد هذا العمل الرائع الذي جاء بأيد مصرية، وفكر مصري صميم.

وتابع الشريف: "ليثبت للعالم كله أن مصر كانت وستظل منارة العلم والثقافة والتنوير ونسأل الله (عز وجل) أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل المتميز، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد مسيرة البناء الذي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها حفظه الله وسدد على طريق الخير خطاه".