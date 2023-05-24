الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

سامى الشريف عن مركز مصر الثقافى: شُيد على أروع صورة لخدمة القرآن الكريم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعرب الدكتور سامي الشريف، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تنظيم وزارة الأوقاف لهذه الجولة المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة وفد من اللجنة الإعلامية وقيادات المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن ما رآه واطلع عليه من إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز.

وعن مركز مصر الثقافي الإسلامي أكد الدكتور سامي الشريف، أن هذا الصرح المهيب مشروع غير مسبوق، سواء في دار القرآن الكريم أم في مسجد مصر الذي شيد على أروع صورة لخدمة القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، مؤكدًا إنه لفخر عظيم لنا جميعًا أن نشهد هذا العمل الرائع الذي جاء بأيد مصرية، وفكر مصري صميم.

وتابع الشريف: "ليثبت للعالم كله أن مصر كانت وستظل منارة العلم والثقافة والتنوير ونسأل الله (عز وجل) أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل المتميز، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد مسيرة البناء الذي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها حفظه الله وسدد على طريق الخير خطاه".

ئيس عبد الفتاح السيسي الإدارية الجديدة الإعلامي الإعلامية الجامعات الإسلامية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

الزمالك يفاوض أهلى طرابلس للتعاقد مع جون إيبوكا

تعرف على منطوق أحكام المتهمين بحجز وتعذيب "صيدلي حلوان"

ألا تتزوج أجنبي.. متى تسقط حضانة الطفل الصغير عن الأم؟

لأول مرة.. النائب العام الروسى يصل مصر لتعزيز التعاون الثنائى (فيديو وصور)

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية