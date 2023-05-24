الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يفاوض مهاجم بيراميدز لضمه فى الصيف

فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع التونسي فخرالدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

واقترب فخر من الرحيل عن بيراميدز في الموسم المقبل وسط بحث إدارة ناديه عن لاعبين أجانب جدد في الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة فتحت خط مفاوضات قويا مع مهاجم بيراميدز لضمه بداية من الموسم المقبل والانتظار سواء بشراء الفترة المتبقية من عقده مع بيراميدز أو ضمه في صفقة انتقال حر حيث يتبقى له موسم مع بيراميدز.

ويعاني الزمالك نقصا كبيرا في خط الهجوم بسبب اقتراب رحيل البنيني سامسون أكينيولا وتذبذب مستوى الثنائي ناصر منسي وسيف الدين الجزيري مع الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري، علمًا بأن الفريق تعادل بهدف لمثله في آخر المواجهات مع الداخلية.

واستقر مسئولو الزمالك على فسخ التعاقد مع سامسون بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم تقديمه أي بصمة مع الفريق.

نادي الزمالك الزمالك التونسي فخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف بيراميدز

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