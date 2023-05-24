الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقب حفل التتويج.. الأمير ويليام يوجه تحية سرية لشقيقه "هاري"

الأمير هاري
الأمير هاري

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الأمير ويليام أرسل تحية مؤثرة لشقيقه الأصغر الأمير هاري ولكن بطريقة سرية، حيث توقف الشقيقن عن التحدث لبعضهما البعض وزادت الخلافات بينهما وبلغت ذروتها عقب نشر الأمير هاري مذكراته "سبير" والتي اتهم فيها شقيقه بأنه اعتدى عليه بالضرب.

وقالت الصحيفة، إن الأمير ويليام منح شقيقه الأمير هاري تحية من خلال  فيديو تم نشره مؤخرًا على الإنترنت، حيث حلل المشاهدون الملكيون مقطعًا نُشر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأمير ويلز يظهر لقطات من وراء الكواليس قبل حفل التتويج وحددوا ما يمكن اعتباره أملًا في المصالحة.

تحية سرية 

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إحدى لقطات الفيديو، ظهرت الأميرة شارلوت ابنة ويليام تمر في غرفة معيشة العائلة في قصر كنسينجتون، لتظهر في خلفيتها العديد من الصور، ولكن أبرزها كانت صورة بالأبيض والأسود للأمير ويليام وشقيقه هاري وهما يعانقان والدتهما الراحلة الأميرة ديانا.

وتابعت أن الصورة التقطت  لغلاف بطاقة عيد الميلاد لعام 1995، وبمجرد انتهاء حفل التتويج تداول المعجبون الملكيون الفيديو وكشفوا أن هذه الصورة تُعدّ بمثابة تحية سرية يرسلها ويليام لشقيقه، والتي تؤكد أن أمير ويلز يرغب في حل خلافه مع شقيقه.

وأضافت، أن الشقيقين عرف عنها قربهما الشديد من بعضهما البعض خصوصًا بعد وفاة والدتهما وإصرار والدهما على الزواج من كاميلا باركر، والتي كانت السبب الرئيسي في طلاق والديهما، ولكن الخلافات بينهما تفاقمت بشدة بعد زواج هاري من ميجان ماركل والتي رأى ويليام أنها غير مناسبة لشقيقه بسبب طموحاتها السياسية المرتفعة، ما دفع دوق ودوقة ساسكس لاتخاذ قرارًا في ذلك الوقت بالتراجع عن واجباتهما الملكية عام 2020، وأصبحت الأمور أكثر سخونة عندما ظهر الزوجان في مقابلة مع أوبرا وينفري في عام 2021، وكشفوا عن مدى تعرضهم للإيذاء النفسي أثناء كونهم أعضاء في العائلة المالكة البريطانية.

هاري ويليام التتويج حفل الملك تشارلز الأمير سرية تحية

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