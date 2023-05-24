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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعرف على منطوق أحكام المتهمين بحجز وتعذيب "صيدلي حلوان"

محكمة
محكمة

حصلت “الدستور” على منطوق حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 7 متهمين في قضية احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء زايد، المعروف بصيدلي حلوان.

فحكمت المحكمة حضوريًا على: “المتهمة الأولى رماء حمدي عبدالعاطي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والمتهم الثاني حمدي عبدالعاطي محمد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، عمر حمدي عبدالعاطي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا”. 
وعلى المتهم الرابع علي حمدي عبد العاطي، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مهاب حاتم سمير، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمتهم السادس محمد عصام السيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنوات، والمتهم السابع سيف الدين أسامة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. 
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشار حسن مصطفى السايس الخولي.

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 7 متهمين في قضية احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء زايد، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5.
وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف "البلطجة" واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء "صيدلانية" إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.
وشملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس معاقبة تعذيب المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان

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