حبس عاطلين يستغلان الأطفال في التسول بالجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كره، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت نجحت الداخلية في ضبط المتهمين بإجبار الأطفال بالتسول بالجيزة حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.