الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اغتصاب سيدة خمسينية على يد تاجر أقمشة في قنا

اغتصاب سيدة
اغتصاب سيدة

تعرّضت سيدة خمسينية للاغتصاب على يد تاجر أقمشة بإحدى قرى مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود بلاغ من سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا، مقيمة بإحدى قرى مركز نقادة باقتحام منزلها من قبل شاب يعمل مع والده في تجارة الأقمشة وتناوب على اغتصابها.

تم القبض على الشاب يدعى "أ.ع" يبلغ من العمر 40 عامًا اقتحم منزل سيدة وتناوب على اغتصابها بإحدى قرى مركز نقادة.

جار عرض المتهم على النيابة العامة وعرض السيدة على الطبيب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إثر نشوب مشاجرة أبومناع إخطار ا أخطرت النيابة إحدى قرى إخطار

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