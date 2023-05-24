الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يصدر 8 قرارات أثناء ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور د.حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المحافظة والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية.

وجاءت أهم القرارات ما يلي:
- التأكيد على الاستعداد والجاهزية لامتحانات الثانوية العامة وتكثيف المراجعات الإلكترونية لطلاب المناطق النائية بالمحافظة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

-سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بانتقال العاملين بالجهات الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية شهر يونيو القادم، وتسليم المباني الإدارية داخل مدينة الخارجة.

- حصر وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من الوحدات الخدمية والحكومية؛ استعدادًا لانطلاق المرحلة خلال الفترة المقبلة.

-استمرار مبادرات توفير الأسماك الطازجة والسلع التموينية بأسعار مخفضة بكافة مراكز المحافظة؛ للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

-إدراج منطقة أبو طرطور ضمن الوحدات القروية التابعة لمركز الخارجة.

- تكليف قطاع الري بالانتهاء من تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية والبدء بالمشروعات الزراعية الكبرى وذات الاستهلاك الأعلى؛ ترشيدًا وحفاظاََ على المياه الجوفية.

-إنذار أصحاب المحال التجارية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، يتم بعدها فصل المرافق عن المحال غير المرخصة.

-التشديد على حظر زراعة الأرز داخل مراكز المحافظة، مع السماح بزراعته بمنطقة بحيرة باريس للراغبين.

محافظ الوادي الجديد الاستعداد والجاهزية لامتحانات الثانوية العامة تكثيف المراجعات الإلكترونية إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال العاملين العاصمة الإدارية الجديدة المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير الأسماك الطازجة والسلع التموينية بأسعار مخفضة

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