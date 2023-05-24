الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ 85% من خطة رصف الطرق باعتمادات 105.5 مليون جنيه

جانب من خطة رصف الطرق
جانب من خطة رصف الطرق

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا الشأن، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تنفيذ 85% من الخطة العامة لرصف الطرق والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 52 كم، وباعتمادات 105.5 مليون جنيه. 

ولفت إلى أنه تم تكليف مسؤولي مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. 

بينما أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بمحافظة أسوان أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فجاري تنفيذ أعمال رصف بالحارة الشرقية لطريق أسوان / القاهرة بنطاق مركز ومدينة دراو بطول ٦٥٠ مترًا، وعرض متوسط ١٠ أمتار، كما أنه جارِتنفيذ أعمال رصف شارع المحطة المؤدي لمنطقة حي أطلس، توزايًا مع استكمال أعمال تطوير الرصيف الشرقي بطريق كورنيش النيل القديم، ومراجعة البلدورات والإنترلوك. 

وأشار إلى أنه تواكب مع ذلك قيام الشركة المصرية للاتصالات بضبط مناسيب الغرف الخاصة بها بطريقيّ السادات وكورنيش النيل، فيما جارِ تنفيذ أعمال الرصف بشارع الكوبرى بمركز إدفو، وبالتوازي جارِ تنفيذ أعمال مدخل القنادلة بإدفو من خلال الطبقة الأسفلتية الرابطة. 

جانب من خطة رصف الطرق

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أسوان أعمال الرصف والتطوير الطرق الرئيسية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات رصف الطرق طريق كورنيش النيل

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