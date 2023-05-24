يقال في كنائس مصر غدًا.. تعرف على لحن "أفريك إتفى" الخاص بعيد الصعود

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الصعود الإلهي غدًا الخميس، ليتبقى بذلك 10 أيام فقط على انتهاء فترة الخماسين المقدسة.

وقال المرتل نادر عزيز، خريج معهد القديس ديدموس للألحان والتسبحة، في تصريح خاص، إن أشهر ألحان عيد الصعود الإلهي هو لحن افريك اتفى، الذي يردده الاقباط غدا في كل كنيسة قبطية.

وتقول كلماته: أفريك إتفي آف إى إبيسيت: أووه أوغنوفوس أفشوبى. خا نيف تشالاڤج: آف أولف إيچين نى شيروبيم أفهالاى: أفهالاى إيچين نى تينه إنتي نيثيّو مارو أونوف إنچي نيفيؤّى: أووه ماريف ثيليل إنچي إبكاهى: مارو راشى إنچي نى فيلى تيرو: إنتي نى بيسطوس إن أورثوذوكسوس چي بخريستوس بى مونوجينيس إننوتي: أفشيناف أفشيناف إ إبشوى إنّى فيؤوى.

وتعني هذه الكلمات بحسب الترجمة للغة العربية: طأطأ السماء ونزل: والضباب تحت رجليه: ركب على الشاروبيم وطار: طار على أجنحة الرياح لتفرح السموات: وتتهلل الأرض: لتفرح كل قبائل: المؤمنين الأرثوذكسيين لأن المسيح الإله الوحيد الجنس: صعد: صعد إلى السموات.

من جانبه يقول الأنبا بنيامين مطران المنوفية، في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية عن عيد الصعود: " تمجيد المسيح في صعوده كان لابد أن يسبق تمجيد الكنيسة بحلول الروح القدس، واختفاء السيد المسيح سابق للحلول لكي يتحول الرب من كائن معنا إلى كائن فينا، كائن معنا محدودة لكن كائن فينا غير محدودة نتيجة عمل الروح القدس. "ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم "ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم" بفعل الروح القدس طبعًا.