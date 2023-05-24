مد فعاليات ملتقى التمكين بالفن في متحف الحضارة حتى 26 مايو

أعلنت الفنانة التشكيلية شرين بدر، صاحبة فكرة الملتقى الدولى للتمكين بالفن والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي "أرتوداي" للفنون، عن مد فعاليات الملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن والتى انطلقت 20 مايو الجارى حتى يوم الجمعة المقبل 26 مايو 2023.

وقالت شرين بدر، في تصريحات لها اليوم، إن الفعاليات مستمرة وسط مشاركة دولية واسعة من 106 فنانات من 35 دولة من جميع أنحاء العالم، مضيفة أن فعاليات الملتقى تضمنت معرضا للوحات الفنية ومجموعة من ورش العمل والحلقات النقاشية والزيارات السياحية وبرنامج مخيم الفن، كما تم إطلاق منصة Artestial بهدف خلق التواصل المستمر بين الفنانات المشاركين وتيسير عرض لوحاتهن لمساعدتهن على بيعها وتمكينهن إقتصاديا من خلال البيع عن طريق المنصة الإلكترونية.

وقالت ريم دويدار، الشريك المؤسس لـ"أرتوداي" للفنون، إن الملتقى شهد حلقة نقاشية تحت عنوان "العلاج بالفن وتأثيره على الصحة العامة والنفسية بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاهم للدعم النفسي ووزيرة الهجرة السابقة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الإعلام جامعة القاهرة وعضو المجلس القومى للمرأة.

وتضمنت الحلقة مجموعة من المحاور منها الإعلام الالكترونى ورقمنه الوعى من خلال القنوات الإعلامية ودور الصحة الرقمية وتأثير أنواع الفنون على الصحة النفسية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى الصحة وتأثير المعلومات الخاطئة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والتى تتسبب في إعاقة دور التوعية الصحية لمواجهة المشاكل الصحة والسلوك والاجتماعية وغيرها.

كما تناولت الحلقة النقاشية أيضا تأثير الدراما على المجتمعات والأمن الصحى وتغيير المفاهيم المغلوطة لدى المجتمع عن المرض النفسي لأنه جزء من المجتمع ولا بد من استيعابه وعلاجه والاعتراف به بالطريقة الصحيحة عن طريق تغيير الثقافة فى هذا المجال، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة وآمنة وأن هناك مسؤولية كبيرة فى نقل وتبادل الأخبار تجاه كل مواطن وان الكل لديه مسئولية كبيرة فى الرقابة الذاتية.

وأضافت ان الحلقة النقاشية أكدت على ضرورة اللجوء إلى مؤسسات المجتمع المدنى للمساعدة فى تغيير الثقافة المغلوطة تجاه المرض النفسي وأهمية العلاج بالفن.

الجدير بالذكر أن الملتقى الدولى للتمكين بالفن يهدف إلى الجمع بين الفنانين الدوليين والمصريين لبناء الجسور بين الدول من خلال الفن والأنشطة ذات الصلة وإلقاء الضوء على دور الدولة المصرية فى دعم وتمكين المرأة هذا بالإضافة إلى برنامج مخيم الفن والذى يتميز بأنه يشجع على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء لمشاركة تجاربهن حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يقام تحت رعاية وزارات الثقافة والبيئة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة و بالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية الأجنبية والمحلية كالاتحاد الأوروبي، متحف الحضارة، UN Women، UNHCR، السفارة الألمانية، المركز الثقافي الإيطالي، سفارة بلجيكا، سفارة تركيا، سفارة إسبانيا، بنك الكساء ومستشفى بهية ومؤسسة بصيرة ومؤسسة النور والأمل، Track3 Consulting ،Womenovation Foundation،، New York contemporary art society.