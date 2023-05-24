الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فتش عن الزوجة الثانية.. حفلات تعذيب على "معاقة" في منزل الأب بالمقطم

حبس عامل
حبس عامل

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس عامل وزوجته الثانية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في تعذيب طفلته من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة المقطم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من سيدة اتهمت فيه زوجها بالاعتداء على ابنتهما في المقطم بالاشتراك مع زوجته الثانية، وإقامة حفلات ضرب على المجني عليها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى موقع البلاغ وتم العثور على الطفلة والتحفظ عليها، كما ألقت أجهزة المباحث القبض على الأب المتهم.

تم إصطحابه إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

التحقيقات منطقة المقطم ذوى الاحتياجات الخاصة تعذيب حفلات ضرب

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