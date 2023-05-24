الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

متجوزة عرفي.. سيدة تجمع بين زوجين وتختفي في المرج

حبس سيدة
حبس سيدة

كشفت تحقيقات نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، في واقعة اختفاء سيدة عن المنزل بسب علاقتها بشاب.

وتبين أن المتهمة كانت متواجده مع شاب داخل شقة سكنية في منطقة العزبة البيضاء، وعقب ضبطهما تبين أنها متزوجه منه عرفيا.

كان تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مواطن يفيد باختفاء زوجته عقب خروجها من المنزل.

وقال الزوج إن زوجته كانت متوجهه لمكتب الصحة بالمرج، ولم تعود مرة أخرى وفشل في التواصل معها هاتفيا.

وبعمل التحريات تبين أنها خرجت من المنزل بحوزتها كيس بلاستيك بداخله ملابس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمنزل أسرتها لكشف ملابسات الواقعة.

تم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تحقيقات نيابة المرج الجزئية المنزل سيدة شاب واقعة اختفاء

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