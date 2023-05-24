إصابة 7 بكسور وجروح في حادثين منفصلين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادثى منفصلين بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود، وكوم حمادة بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل امام قريه منشاه ابو ريه التابعة لدائرة المركز وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة،" ايمان.م.ن.ح" 49 سنة مقيم بناحية قرية أبو الخاوي التابعة لدائرة المركز ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف بالعين، "محمد ع ا" 49 سنة مقيم بناحية قرية ابو الخاوي التابعة لدائرة المركز مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والرأس بالبطن، "أحمد م ذ" 34 سنة مقيم بناحية مركز شرطة شبراخيت مصاب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والبطن والصدر، "محمد ل ع" 20 سنة مقيم بناحية مركز شبراخيت، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والبطن والصدر، " محمد ا.م" 5 سنوات مقيم بناحية شبراخيت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والبطن والصدر، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بشخص مما أدى إلى إصابة شخص وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة، احمد ج. م" ٥٣ سنة مقيم بناحية مركز ايتاي البارود اشتباه نزيف داخلي، واشتباه كسر بالساق اليمين مصاب بكدمات متفرقه بالجسم " شريف ع. م ٣٠ سنة ايتاي البارود اشتباه مابعد الارتجاج ، واشتباه نزيف داخلي.

تم عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.