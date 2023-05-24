الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار زوجة "صيدلي حلوان" بعد الحكم بسجنها 15 سنة

صيدلي حلوان
"صيدلي حلوان"

انهارت زوجة  صيدلي حلوان ولاء زايد، في قفص الاتهام، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، عقب الحكم عليها بالسجن 15 عامًا.

كانت قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين في قضية احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء زايد.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5.

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف "البلطجة" واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء "صيدلانية" إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

وشملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

صيدلي حلوان محكمة جنايات القاهرة قفص الاتهام السجن الحكم

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