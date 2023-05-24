الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمد بن خليفة آل ثانى رئيسًا لاتحاد الخليج العربى لكرة القدم بالتزكية

الشيخ حمد بن خليفة
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن فوز الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني برئاسة الاتحاد، في ولاية جديدة بمنصبه وذلك بالتزكية، حسبما ذكر الاتحاد في بيان رسمي.

القرار جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإقليمي الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وحسبما ذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، فإن الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني سيشغل منصبه لأربع سنوات حتى عام 2027. 

وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، قد تمت إعادة انتخابه في مايو من العام 2019.

وبهذا الصدد، أعرب الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عن سعادته بالثقة التي حاز عليها من قبل الاتحادات الأعضاء لقيادة دفة الكرة الخليجية منذ لحظة تأسيس اتحاد كأس الخليج العربي الذي أبصر النور في العام 2016.

وأضاف "أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا لا سيما بعد أن تم تعديل النظام الأساسي لاتحاد كأس الخليج العربي، وعلى ضوء هذه التعديلات سيتم استحداث بطولات مختلفة تنضوي تحت مظلة الاتحاد، وهناك العديد من الأفكار التي يتم دراستها على مستوى بطولات الأندية والفئات السنية التي نولي لها اهتمامًا كبيرًا".

الجدير بالذكر أن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، قد أشرف على تنظيم آخر نسختين من بطولة كأس الخليج العربي حيث أقيمت الأولى في دولة قطر من العام 2019، والثانية كانت في العراق مطلع العام الحالي.

 

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني كأس الخليج العربي قطر العراق

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