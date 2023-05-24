الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز

مصر

الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول جان بوسكو كازورا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات العسكرية الثنائية، أعقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الثانى للجنة التعاون العسكرى المصرية الرواندية برئاسة رئيسى الأركان لكلا البلدين، تناولت أنشطة ومجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية بين الجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون التى تجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، معربًا عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق الرؤى المشتركة التى تم التوصل إليها خلال الاجتماع.

من جانبه، أكد الفريق أول جان بوسكو كازورا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية على عمق العلاقات التى تربط مصر ورواندا، مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى كل دول القارة الإفريقية.

حضر اللقاء والجلسة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وملحق الدفاع الرواندى بالقاهرة.

بوسكو كازورا الدفاع الرواندية القوات المسلحة أسامة عسكر وزارة الدفاع

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