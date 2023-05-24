الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل الإعلان عن كشف أثرى الجديد.. السبت المقبل

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد المقرر الإعلان عنه يوم السبت المقبل.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة "TEN" الفضائية، اليوم الأربعاء، إنه يوجد في مصر 250 بعثة أجنبية تعمل على مستوى الجمهورية من 25 دولة، ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية كانت البعثات المصرية لها السبق في جميع الاكتشافات.

وعن سقارة، أشار إلى أن البعثة المصرية بدأت أعمالها منذ أبريل 2018، فيما دعا وسائل الإعلام لحضور الإعلان عن الكشف الأثري السبت المقبل الموافق 27 مايو 2023 لأكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية في سقارة.

 ونوه بأنه خلال السنوات والأيام الماضية، تم اكتشاف كم كبير من الحيوانات المحنطة والمومياوات الآدمية، مضيفًا: "كان هدفنا منذ 1 سبتمبر 2022، البحث عن مكان الورشة، وتمكنا من الوصول إليها، بجانب الإعلان عن الكثير من الاكتشافات الأخرى".

الكشف الاثري الجديد الحيوانات المحنطة المومياوات الآدمية

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