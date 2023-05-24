الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يُشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

زيارة المحافظ
زيارة المحافظ

شارك الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم، عميد المعهد، وبحضور المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الإرتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة، ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق صالح الطلاب والطالبات والعاملين بالمعهد.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والإحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد محافظ الشرقية، مشروعات التخرح المقدمة من طلاب وطالبات المعهد، مشيدًا بالأعمال المقدمة والتي تنم عن إبداعات حقيقية تمثل إضافة حقيقية للأقسام التعليمية بالمعهد، مؤكدًا أهمية البحث العلمي في تقدم الأمم واستكشاف الطلاب الباحثين وتنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

استثمار طاقاتهم اتخاذ القرارات اهتماما كبيرا أعضاء مجلس الإدارة اجتماع مجلس إدارة المعهد

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