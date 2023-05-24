"القاهرة الإخبارية": التحول نحو الاقتصاد الأخضر على طاولة اجتماعات "التنمية الإفريقى"

قالت دينا سالم، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجلسة الثانية لمحافظي البنوك المركزية اليوم، ضمن فعاليات اجتماعات بنك التنمية الإفريقي، لمناقشة أزمة الغذاء في إفريقيا، وطرق تعزيز العامل الزراعي في إفريقيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأكدت دينا سالم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من المهم صدور تقرير بنك التنمية الإفريقي حول مظاهر التنمية الإفريقية، لذا نترقب هذا البيان بعد لحظات قليلة.

وأضافت في حديثها، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر عنوان سيظل متواجدًا على طاولة المحادثات في هذه الاجتماعات.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات فرصة جادة لالتقاء المستثمرين لتنمية والاستثمار بالقارة الإفريقية التي تأثرت بشكل سلبي جراء الأحداث التي حدثت في العالم.

وتابع: "دولة زمبابوي من أكثر الدول الإفريقية التي تعاني من أزمة الديون الخارجية، وهناك توجه في هذه الفعاليات لإسقاط جزء من ديون هذه الدولة".

واستطردت: "السندات المصدرة بالعملة الصينية فرصة تتيح المزيد من التمويلات ذات العملة المختلفة، وهذه السندات الهدف منها تمويل المشروعات الخضراء بدول القارة الإفريقية".