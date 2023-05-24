الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على الدولة لمدة الـ72 ساعة المقبلة.

وقال “غانم" إن الأرصاد تشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى أحيانًا إلا أنه غير مؤثر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد".

وحذرت من تصاعد درجات الحرارة لتسجل أعلى معدلاتها يومى الجمعة والسبت المقبلين، حيث تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الصعيد 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، لتفادي ضربات الشمس، وضرورة تناول كميات مناسبة من السوائل لتعويض نقص السوائل في الجسم، وارتداء الملابس القطنية نهارا وأغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس.

درجات الحرارة غدًا الخميس

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال ساعات النهار 33 درجة مئوية فيما تسجل ليلا 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار بينما تسجل 20 درجة مئوية ليلا.

درجات الحرارة على محافظة جنوب سيناء 36 درجة مئوية نهارا بينما تسجل 23 ليلا.

درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد 36 درجة مئوية نهارا و23 درجة مئوية ليلا.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 42 درجة مئوية نهارا و24 درجة مئوية ليلا.

72 ساعة المقبلة ارتفاع في درجات أرتداء الملابس القطنية الأرصاد الجوي الأرصاد تكشف الجمعة والسبت السواحل الشمالية

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

"الوزراء" يوافق على مشروع قرار بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

"الوزراء" يوافق على متطلبات "التعليم" بشأن تطوير المناهج الدراسية

بسبب خلافات الإيجار.. حبس المتهم بقتل عمه بالوراق 4 أيام

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال