الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على الدولة لمدة الـ72 ساعة المقبلة.

وقال “غانم" إن الأرصاد تشهد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى أحيانًا إلا أنه غير مؤثر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد".

وحذرت من تصاعد درجات الحرارة لتسجل أعلى معدلاتها يومى الجمعة والسبت المقبلين، حيث تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الصعيد 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، لتفادي ضربات الشمس، وضرورة تناول كميات مناسبة من السوائل لتعويض نقص السوائل في الجسم، وارتداء الملابس القطنية نهارا وأغطية الرأس للحماية من أشعة الشمس.

درجات الحرارة غدًا الخميس

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال ساعات النهار 33 درجة مئوية فيما تسجل ليلا 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار بينما تسجل 20 درجة مئوية ليلا.

درجات الحرارة على محافظة جنوب سيناء 36 درجة مئوية نهارا بينما تسجل 23 ليلا.

درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد 36 درجة مئوية نهارا و23 درجة مئوية ليلا.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 42 درجة مئوية نهارا و24 درجة مئوية ليلا.