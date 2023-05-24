دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين على "التسويق الإلكتروني" بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توفير تدريب مجاني على الوظائف الرقمية (التسويق الإلكتروني) بصعيد مصر للشباب والشابات لمدة 33 يوما تدريبيا بمركز التدريب المهني ببني غالب بمنقباد التابعة لمركز أسيوط بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بأسيوط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP.

وذلك في إطار خطة المحافظة لصقل خبرات شباب الخريجين وتدريبهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل والحصول على التدريبات المختلفة، لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك التدريبات التي توفر للشباب من الجنسين الفرصة على التعلم والتدريب والعمل خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كافة الأصعدة تنفيذاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030م.

وأضاف اللواء عصام سعد أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الوظائف الرقمية (التسويق الالكتروني) حيث عمق مبادئ واستراتيجيات التسويق الأساسية التي ستمكنك من بناء والحفاظ على ميزة رائدة في التسويق لتوليد المزيد من القيمة للعملاء والمزيد من نمو الأعمال من خلال تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تمزج بين نماذج التسويق المثبتة مع أحدث الابتكارات.

وأوضح محافظ أسيوط أن التقديم الكترونيًا "Online" من خلال الـ QR code خلال الفترة من الثلاثاء 23 مايو الجاري حتى الخميس 1 يونيو القادم ويتبعه اختبار قبلي بشرط أن يكون المتقدم للتدريب حاصلاً على مؤهل عالي وألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 35 سنة وأن يكون لديه أساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الانترنت واجتياز المقابلات الشخصية لافتاً إلى إنه سيتم منح المتدرب شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي وأن يحصل على وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي وبدل انتقال نقدي يومي 60 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الدورة التدريبية فضلاً عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب على أن تكون الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف علي سيد وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط أنه عقب اجتياز المقابلة الشخصية التقدم بصورة من (بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد للذكور بالإضافة إلى شهادة قيد (كعب عمل) وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وصورتين شخصيتين وسيرة ذاتية للمتقدم لافتاً إلى إبلاغ المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية والتي سيتم اجراءها في مقر مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة ببني غالب بمركز أسيوط يحتوي على أحدث التجهيزات والمعدات الإلكترونية والتي تساهم في تطوير مجال الوظائف الرقمية مضيفاً أن مدة التدريب 33 يوما تدريبيا خلال أيام الأحد إلى الخميس من كل اسبوع ولمدة 33يوم من الـ 9صباحاً حتى 3 مساء.