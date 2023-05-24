رئيس جامعة القناة: مشروعات تخرج طلاب قسم الجغرافيا عظيمة وجديدة

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن بالغ سعادته واعتزازه بما شاهده بمشروعات التخرج لطلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وبرنامج الGIS والمساحة، مشيراً إلى أن الطلاب قدموا مشروعات تخرج متميزة حول خدمات النقل فى الإسماعيلية، إعادة تدوير الألومنيوم وخدمات النقل بقنا، كما أجرى الطلاب رفع مساحة لجامعة قناة السويس بالكامل، بالإضافة إلى مشروعات حول التنمية الزراعية فى منطقة التل الكبير.

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحفل عرض مشروعات لطلاب قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية اليوم الأربعاء بقاعة الدكتور عادل السعدني بالمبنى "أ" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كان فى استقبال رئيس الجامعة كل من الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وقسم الجغرافيا.

وقبل بداية الحفل - قام الدكتور ناصر مندور، بتفقد المشروعات الطلابية التى قدمها 514 طالبا وطالبة، بواقع 50 طالبا وطالبة بقسم المساحة، و180 طالبا وطالبة بالبرنامج المميز GIS، و216 بقسم جغرافيا عام ، كما استمع رئيس الجامعة لتقرير حول الرحلة العلمية للوادي الجديد.

ليبدأ الحفل - بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، فتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم للطالب خالد يحيى.

ثم جاءت الكلمات الافتتاحية - التي وجه خلالها الدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا أربع رسائل اعتزاز وتقدير، الأولى لرئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، والثانية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، الثالثة للمؤسسات المدنية المتفاعلة، والرابعة للطلاب.

تلى ذلك عرض لفيلم تسجيلي حول الأنشطة الطلابية والرحلات العلمية لطلاب القسم.

وخلال كلمته- شكر الدكتور عادل السعدني لرئيس الجامعة على دعمه الكبير لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً لتلبية كافة الاحتياجات سواء للكلية أو لطلابها، مُعلناً عن تخريج أول دفعة من البرامج المميزة بالكلية هذا العام ، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح برنامجي الترجمة الفورية باللغة الألمانية، و برنامج جيومتكس والذكاء الاصطناعي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، لافتاً إلى أنه أول برنامج بيني بين كليتي الحاسبات والمعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، مشيداً بدور رئيس الجامعة الفعال فى استحداث البرنامجين.

كما تم عرض فيلم آخر حول الجلسات التحضيرية لمشروعات التخرج.

واختتم رئيس الجامعة الكلمات الافتتاحية، موجهاً دعوة إلى طلاب قسم الجغرافيا بأن تكون رحلتهم العلمية القادمة إلى ربوع سيناء، لعمل مسح لكل شبر على تلك الأرض الغالية، و بعد أن استطاعت القيادة السياسية الواعية أن تقضي على الإرهاب فى تلك البقعة العزيزة على قلب كل مصرى، لافتاً إلى أن طلاب الجامعات والجامعات تشهد اهتماما غير مسبوق فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعليم ، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تم توفيره لإنشاء مستشفى طب الأطفال، لتكون الثالثة من نوعها على مستوى الدولة المصرية، مضيفاً أنه لولا هذا الدعم الكبير ما كان لمبنى الاختبارات الإلكترونية بالجامعة- والذي تفوق تكلفته نصف المليار جنيه- أن يظهر إلى النور .

واختتمت فعاليات الحفل - بتقديم دروع التكريم لكل من الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رشاد رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، والدكتور محمد صباح المدير التنفيذي لشركة جلوبال، والدكتور محمد حسام جاب الله والدكتور محمد شعير.