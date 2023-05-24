خالية من فيروس سي.. رحلة نجاح مصر في القضاء على التهاب الكبد الوبائي

رحلة طويلة قطعتها مصر من أجل القضاء على فيروس سي، والتي تحصد ثمارها خلال السنوات الحالية، بعدما استطاعت خفض معدل الإصابات الخاص بالفيروس الذي كان متفشيًا قبل ذلك الوقت، وكان يكلف الدولة ميزانية ضخمة للعلاج بعد تفشي المرض وليس الكشف المبكر عليه.

واستطاعت مصر تحقيق ذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها وتطلقها كل فترة بخصوص العلاج المجاني لفيروس سي على رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، التي كانت لها الإسهام الأكبر في القضاء على الفيروس، وتسهيل عملية الكشف والعلاج المجاني له.

نجاح مبادرة "100 مليون صحة"

واتساقًا مع ذلك، قالت وزارة الصحة والسكان، إن مصر أول دولة يتم إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية خالية من "فيروس سى"، وأن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" حققت نجاحًا كبيرًا في تخفيض المعدل السنوي للإصابات الجديدة السنوية بنسبة تزيد عن 92 %.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان: "تم هذا من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، حيث تم فحص ما يقرب من 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تم اكتشاف وتقييم وعلاج أكثر من مليوني شخص ليصبحوا خاليين من فيروس "سي".

"الدستور" تتبعت خطوات رحلة مصر في علاج فيروس سي وما الذي وصلت إليه في الوقت الحالي.

خطوات على طريق النجاح

بدأت الرحلة في سبتمبر من العام 2018، حين تم إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"؛ للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي.

واستفاد منها أكثر من 80 مليون مواطن بحسب آخر إعلان لوزارة الصحة في ديسمبر 2022، منهم 11 مليون و635 ألفًا تخص فيروس سي فقط، وتلقى العلاج 4 ملايين مصاب بالفيروس ووصلت نسبة الشفاء إلى 98.6%.

وهو ما دفع مصر لتقديم طلب لمنظمة الصحة العالمية لإعلانها مصر خالية من فيروس سي بعدما كانت نسبة الانتشار به 14%، حيث بدأت المبادرة الصحية بميزانية ضخمة بلغت 4 مليارات جنيه للقضاء على فيروس سي، منهم 2.5 مليار جنيه تكلفة المسح و1.5 مليار جنيه تكلفة العلاج.

وبشكل عام أطلقت مصر منذ العام 2014 عدد من المبادرات الصحية بميزانية بلغت 572 مليار جنيه خصصتهم الدولة من الموازنة العامة للإنفاق على القطاع الصحي لمدة 8 سنوات، حيث أن مبادرة 100 ملوين صحة" وغيرها مجانية في الكشف والعلاج.

ومن العلاج إلى إنتاج الأدوية استطاعت مصر تحقيق خطوات في إنتاج أدوية علاج فيروس سي، وخفض كلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض خلال العام 2013 إلى 100 دولار حاليًا، ما جعل الدولة توفر 2.5 مليار دولار في ميزانية العلاج والأدوية.

إشادات عالمية

وكان لذلك النجاح صدى في الخارج، حيث احتفت مجلة فوربس خلال مايو الجاري بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي، حيث سبق وأعلن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية قضاء مصر على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائي "سى".

وسردت فوربس بعض تفاصيل لحملة "100 مليون صحة"، التي استطاعت بقرض من البنك الدولي أن تقضى على فيروس سي.

وفي اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي خلال العام الماضي قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، إن هناك انخفاض في نسبة الأطفال المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي المزمن إلى أقل من 1% في عام 2019 نزولًا من 5%.