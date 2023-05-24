وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

توفي مراقب إثر تعرضه لتوقف بعضلة القلب، داخل لجنة امتحانات بمدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك عقب سقوطه داخل اللجنة مغشيًا عليه، أثناء أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم، وتم نقله للمستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، بلاغًا يفيد إصابة شحاتة حسن إبراهيم، مشرف نشاط بمدرسة بيشة قايد التابعة لإدارة غرب الزقازيق، والمنتدب للعمل ملاحظ بلجنة رقم 74 بمدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات، بحالة إغماء وسقوطه على الأرض مغشيا عليه، وذلك أثناء قيامه بالملاحظة بلجنة فرعية رقم 2 بالمدرسة، في تمام الساعة التاسعة وأربعة وثلاثين دقيقة أثناء أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم.

جرى استدعاء سيارة الإسعاف وتوجه إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي تبين دخول الحالة وهي تعاني من توقف في عضلة القلب وفشل في التنفس، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.