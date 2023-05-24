الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مؤتمر ومعرض الطب الإفريقي يستعرض سبل تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية

المعرض الطبى الأفريقي
المعرض الطبى الأفريقي الثاني

تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقي الثاني "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدث دولي من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدث.

وتشهد فعاليات المؤتمر المُقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر المنعقد على مدار 4 أيام، جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة أفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات الطبية للنهوض بصحة المرأة في أفريقيا.

ومن المُقرر أن تسلط الفعاليات الضوء على تطورات مبادرة مشروع "الجينوم" المرجعي المصري، والذي يعد العمود الرئيسي للطب الشخصي وأي منظومة صحية متطورة.

كما تتنوع الجلسات المستهدف عقدها خلال المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني، ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وأفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة في عدد من الملفات الطبية الهامة مثل الطب الإشعاعي، جراحة الأعصاب، طب العيون.  

هذا ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات ومحاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بالقطاع.

جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي يجمع كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.

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