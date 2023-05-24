الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية

موسم زراعة المحاصيل
موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية الأرز والذرة بالمحافظة، مؤكد أن هناك اهتماما كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية  مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة وتشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة بالمحافظة تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة لمتابعة الزراعات وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة ، فضلًا عن التواصل معهم  لحل جميع مشاكلهم .

وأكد المحافظ، توفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

 

 

موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية
موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية
موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية
موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية
موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية
موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية
موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية
موسم زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية
اهتماما كبيرا استراتيجي التدابير اللازمة التواصل معه التيسيرات

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