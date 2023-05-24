الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد استلام المحافظة سيارة إطفاء خزان مياه 8 أطنان

استلام المحافظة سيارة
استلام المحافظة سيارة إطفاء خزان مياه

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم استلام قطاع الحماية المدنية بالدقهلية لسيارة إطفاء جديدة سعة خزان مياه 8 أطنان، وكذا معدات وتجهيزات لدعم برنامج الحماية المدنية بالدقهلية ضمن الخطة الاستثمارية للدقهلية لعام 20022/20023 م وذلك بحضور العميد اشرف جلال مدير ادارة الحماية المدنية بالدقهلية والنقيب زياد عبد السميع مسئول سيارات الإطفاء بالإدارة.

وأكد "مختار" أن قوات الحماية المدنية هم درع الأمن والأمان للمواطنين والمنشآت العامة والخاصة في حالات حدوث الحوادث والحرائق.

وثمن "مختار" جهود رجال الحماية المدنية من أجل الحفاظ علي أرواح المواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة مشيرا لاهمية الجاهزية الدائمة للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة. 

ومن جانبه أوضح مدير ادارة الحماية المدنية أن السيارة والمعدات الواردة من الهيئة العربية للتصنيع اليوم في إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية تعد إضافة كبيرة لبرنامج الحماية المدنية بالمحافظة، موضحا أنه إلى جانب السيارة المشار إليها فقد تم توريد عدد 20 بدلة اقتحام ضد الحريق لرجال الإطفاء بالإدارة لوقايتهم ومساعدتهم في أداء مهامهم على أكمل وجه أثناء الأزمات والحرائق وكذا توريد عدد 15 جهاز تنفس سعة 9 لتر لرجل الاطفاء اثناء عمليات الاقتحام حفاظا عليهم من الإصابة بالاختناق اثناء العمل.

ووجه مدير الحماية المدنية بالدقهلية الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على دعمه ومساندته لقطاع الحماية المدنية وتمكينه من أداء مهمته على أكمل وجه.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة وأعمال التجميل والتشجير بالمنطقة الصناعية بجمصة وذلك بمشاركة 9 وحدات محلية.

وقال "مختار" إنه تم اليوم رفع 80 طن مخلفات قمامة ومخلفات صلبة وزراعة 250 شجرة مثمرة و500 متر نجيل طبيعي بأنحاء المنطقة.

استلام المحافظة سيارة إطفاء خزان مياه
استلام المحافظة سيارة إطفاء خزان مياه
استلام المحافظة سيارة إطفاء خزان مياه
استلام المحافظة سيارة إطفاء خزان مياه
استلام المحافظة سيارة إطفاء خزان مياه
استلام المحافظة سيارة إطفاء خزان مياه
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الحماية المدنية سيارة إطفاء

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