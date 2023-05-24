معتدل مع أمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 24 مايو حتى الإثنين المقبل 29 مايو 2023.

وقالت هيئة الأرصاد إن التنبؤات الجوية أشارت إلى أنه يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.



وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأربعاء حتى الإثنين 29 مايو.



الأربعاء 24 مايو:



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.



فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



الخميس 25 مايو:



تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.



وتوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 26 مايو:



تشهد حالة الطقس أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



كذلك يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد.



- السبت 27 مايو والأحد 28 مايو:



تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الإثنين 29 مايو:



تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.