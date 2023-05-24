مستشفى أسوان الجامعي تستقبل مصابًا بطلق ناري في القدم

استقبل مستشفى أسوان الجامعي، شخص مصاب بطلق ناري، بمنطقة الكوبانية في أسوان، حيث أنه تم التوجه به إلى الوحدة الصحية ونقله إلى المستشفى أسوان بواسطة سيارة الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم، والعرض على الفرق الطبية.

وترجع التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية في أسوان إخطارًا يفيد بإصابة شخص بطلق ناري بمنطقة الكوبانية التابعة لدائرة المدينة، ولم يكن هناك سبب معلوم وراء ذلك، وأنه تم الدفع بسيارة أسعاف لنقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبيّن أن المصاب يدعي عبدالرحمن أبازيد، عمره 28 عامًا، وإصابته طلق ناري بالقدم الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.